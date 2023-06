Verona. Assemblea di Masi agricola per revocare i consiglieri del vicentino Renzo Rosso

VERONA - Il cda di Masi Agricola, esaminato il parere legale reso da esperti della materia circa la violazione del divieto di concorrenza da parte degli amministratori Arianna Alessi e Lorenzo Tersi, in quota alla Red Cricle del vicentino Renzo Rosso, ha convocato l'assemblea il 21 luglio per la revoca dei due membri del cda. Si tratta di una risposta alla decisione di Red Circle di impugnare il bilancio dell'azienda dell'amarone della famiglia Boscaini della quale la società di Rosso, che ha creato un proprio polo del vino, è azionista con una quota del 10 per cento.