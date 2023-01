Verona. Ruba un Franciacorta da "Signorvino" e ferisce un poliziotto: 19enne arrestato

VERONA - Due rapine nello stesso giorno a pochi metri di distanza. Un 19enne ha rubato una bottiglia di Franciacorta da "Signorvino", un 22enne del cibo dal supermercato Pam.

Le rapine

Lunedì 2 gennaio, poco prima della mezzanotte, i poliziotti hanno visto un giovane allontanarsi dal "Signorvino" di corso Porta Nuova in tutta fretta. Poco prima aveva preso una bottiglia di Franciacorta ed era uscito senza pagare. Gli agenti lo hanno rincorso e bloccato ma il 19enne, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha dato del filo da torcere cercando di ferirli. Uno dei poliziotti ha riportato un trauma al ginocchio sinistro con prognosi di 30 giorni. Il 19enne è stato arrestato per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento. Oltre a doversi presentare ogni giorno alla polizia giudiziaria, come disposto dal giudice, il giovane ha l'obbligo di dimora a Verona.

Una scena simile si era presentata quella stessa mattina, intorno alle 13. Un 22enne è stato scoperto dall'addetto alla sorveglianza a rubare generi alimentari al Pam di via dei Mutilati. Ha aggredito il vigilante con calci, pugni e lo ha minacciato ma l'uomo è riuscito a trattenere il rapinatore fino all'arrivo della volante. Il giovane è stato arrestato per rapina impropria e minacce gravi. Il giudice lo ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione, poi ha disposto la sospensione condizionale della pena.