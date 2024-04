MEZZANE - Alle 15.20 di oggi, 7 aprile 2024, il Soccorso alpino di Verona è stato chiamato per due persone precipitate con il quad in un Vaio in località Castagnè, in comune di Mezzane , con una. Una volta sul posto, dove erano presenti anche i Vigili del fuoco, un soccorritore si è calato con le doppie lungo la scarpata fino dall'infortunata, apparsa subitopur avendo ripreso conoscenza, per possibili traumi costali e una ferita all'addome, affiancato poi dal resto della squadra, compresa un'infermiera. Verricellati nelle vicinanze, medico e tecnico di elisoccorso sono scesi anche loro con le corde e hanno prestato le prime cure urgenti alla. Stabilizzata e imbarellata, la donna è stata sollevata per contrappeso in un pianoro e lì recuperata, per essere poi accompagnata al Santa Chiara. L'uomo che era precipitato con lei, un 46enne di Verona, e che era riuscito a risalire da solo, è stato trasportato dai soccorritori all'ambulanza a seguito delle probabili escoriazioni e contusioni riportate. I Vigili del fuoco hanno quindi spostato e messo in sicurezza il quad con l'ausilio del proprio elicottero.