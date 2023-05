Si schianta con il quad contro un'auto, Riccardo muore a 52 anni

PORTO VIRO - In sella ad un quad, una moto a quattro ruote, si è scontrato con una Golf parcheggiata. Di colpo, in una domenica mattina di gioia, a Porto Viro è calato un alone cupo di dolore profondo: il colpo è stato violento, terribile, accartocciando il muso del quad e facendo cadere sull'asfalto l'uomo, un 52enne del posto, Riccardo Rossi, rimasto fermo a terra.

I soccorsi sono stati immediati e sul posto era stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma è stato poi fatto rientrare perché è stato ritenuto migliore trasportare subito l'uomo al Pronto soccorso di Porto Viro. Nonostante tutte le cure prestate, tuttavia, l'uomo si è spento poco dopo il suo accesso all'ospedale perché troppo gravi erano le lesioni riportate. Dei rilievi per cristallizzare gli elementi del tragico incidente si sono occupati i carabinieri. Il sindaco Valeria Mantovan ha subito rivolto «un forte abbraccio alla famiglia».