Lignano, sbatte la testa sul bordo della piscina e cade in acqua privo di sensi: grave un 20enne

LIGNANO - Scivola in piscina e sbatte la testa: turista di 20 anni gravissimo. Il fatto è accaduto oggi, 6 agosto, intorno alle 11 a Lignano Sabbiadoro. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il ragazzo abbia sbattuto la testa sul cemento prima di entrare in acqua. E sia caduto dentro la piscina dopo aver perso conoscenza. Ad intervenire sono stati subito i presenti guidati al telefono dall'operatore della centrale regionale del 112. Arrivata sul posto l'elisoccorso l'equipe medica del velivolo Fvg, ha stabilizzato il 20enne e lo ha trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. La prognosi è riservata.

Cade in piscina e sbatte la testa, 39enne morto sul colpo