ROSOLINA - PORTO TOLLE - Spiagge del Delta del Po, sono in arrivo i mezzi per l'assistenza sanitaria durante la stagione balneare. Grazie al potenziamento dell'Ulss 5 polesana durante tutta l'estate verrà garantito un maggiore servizio per i cittadini e per tutti i turisti che visiteranno la zona litoranea. Il progetto prevede l'aumento del personale sanitario a disposizione lungo tutta la fascia costiera da Barricata a Rosolina Mare, comprese le spiagge di Boccasette e dell'isola di Albarella; l'aggiunta di una coppia di ambulanze di primo soccorso, le quali inizieranno il proprio turno dal 15 giugno fino al 31 agosto, dalle 9 alle 19, sulle spiagge di Barricata e Boccasette.



QUAD ED ELICOTTERO

Per poter servire meglio la zona di Rosolina Mare verrà attivato un quad, utilizzato per muoversi con maggiore facilità nella pineta e sulla sabbia, che verrà guidato da un infermiere esperto in emergenza-urgenza. Questo servizio partirà il 15 giugno e sarà presente esclusivamente nel fine settimana, fino al 30 giugno. Nei mesi di luglio e agosto, invece, il mezzo sarà impiegato tutti i giorni dalle 9 alle 19, mentre nei week-end dalle 8 alle 20. Nel mese di settembre, infine, esso sarà reperibile solamente le prime due settimane e solamente il sabato e la domenica, dalle 9 alle 19. A Rosolina, inoltre, arriverà un'altra ambulanza, che resterà in servizio per tutte le 24 ore, dal 1. giugno al 15 settembre. Tutti i servizi elencati finora potranno essere ampliati o potenziati in caso di eventi, manifestazioni, spettacoli, concerti e fiere. L'area sarà coperta pure dall'elisoccorso, che potrà valersi di 20 piazzole nei comuni di Porto Viro, Rosolina e Porto Tolle, anche per quanto riguarda le ore notturne.

ASSISTENZA DI BASE

Il servizio di assistenza sanitaria di base nella località di Rosolina Mare aprirà giovedì 1. giugno e resterà operativo fino al 15 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 19, con la possibilità dello svolgimento di visite domiciliari nella fascia oraria tra le 13 e le 15. L'altro ambulatorio sarà predisposto in località Bonelli di Porto Tolle, al villaggio Barricata Holiday Village, e sarà attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 19, con la medesima fascia oraria 13-15 per le visite a casa. «Per un'estate in sicurezza spiega il direttore generale dell'Ulss 5 Patrizia Simionato è importante avvalersi di questa sinergia tra i servizi di base e i servizi di urgenza emergenza, anche e soprattutto a causa del territorio in cui ci troviamo».