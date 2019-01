Pomodoro, sequestri e multe per le confezioni di sedicente "pachino"

VERONA - Sequestri e multe, a Verona e a Roma, da parte dei carabinieri, per falsa indicazione del marchio Igp. Nell'amito dei controlli per il contrasto delle illegalità nel settore dei marchi di qualità e delle denominazioni protette, i carabinieri per la tutela agroalimentare di Parma e di Roma hanno sequestrato nelle provincie di Verona e di Roma 2.545 confezioni e 89.448 astucci di «Funghi misti congelati con pachino e speck» perché evocavano la denominazione protetta "pomodoro di Pachino Igp" senza l'autorizzazione del consorzio. Sono state elevate multe per 15.000 euro.

