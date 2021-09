L'addio a Chiara, massacrata dal vicino di casa: il paese si stringe in una fiaccolata

VERONA - I funerali di Chiara Ugolini, la 27enne uccisa domenica scorsa nella sua casa a Calmasino (Verona), saranno celebrati lunedì 13 settembre alle ore 14:45 nella chiesa parrocchiale di Fumane, il paese della Valpolicella dove la giovane è vissuta fino a un anno fa assieme alla famiglia prima di trasferirsi sul lago di Garda. La comunità fumanese si è stretta attorno ai genitori e al fratello della ragazza e al fidanzato Daniel: domani sera (sabato 11 settembre) è in programma una fiaccolata di solidarietà in ricordo di Chiara che prenderà il via alle 20 dal municipio di Fumane per arrivare fino alla casa della famiglia Ugolini. Per il delitto è stato arrestato un vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, 38enne di origini catanesi, che ora è rinchiuso nel carcere fiorentino di Sollicciano con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

APPROFONDIMENTI OMICIDIO NEL VERONESE Omicidio a Verona. Chiara ha lottato con l'assassino. E lui ha... VERONA Chiara Ugolini, l'autopsia riscontra numerosi traumi interni: ma... VERONA Omicidio di Chiara: l'assassino è entrato dalla finestra.... DELITTO DEL GARDA Trovata morta in casa, Chiara aveva uno straccio imbevuto di...