Inaugurato il museo archeologico nazionale: 200mila anni dalla protostoria in poi

VERONA - È stato inaugurato a Verona il Museo Archeologico Nazionale, ospitato nell'ex edificio asburgico accanto alla chiesa di San Tomaso, costruito nel 1856 per farne una sede carceraria. La direzione regionale Musei Veneto, cui questo Museo statale afferisce, ha investito fondi del ministero alla Cultura per restaurare e mettere a norma l'edificio che si sviluppa su tre piani, compresa la elegante facciata sul Lungadige veronese. L'allestimento del nuovo Museo Archeologico, affidato all'architetto Chiara Matteazzi su progetto scientifico di Federica Gonzato, è iniziato dall'ampio sottotetto dove hanno trovato collocazione le sezioni dedicate alla Preistoria e alla Protostoria, a documentare un lasso di tempo che prende avvio circa 200.000 anni fa e si dipana sino al primo secolo a.C.

Il piano intermedio accoglierà invece i reperti dell'età celtica e romana, oltre ad uffici, biblioteca e spazi per incontri, mentre il piano terra è destinato a documentare l'età altomedievale. «Complessivamente l'investimento supererà i 3 milioni di euro, integralmente finanziati dal ministero alla Cultura» ha spiegato il dirigente della direzione regionale Musei Veneto, Daniele Ferrara. «Aperta al pubblico la sezione riservata alla preistoria e alla protostoria - ha aggiunto -, contiamo di avviare molto presto il cantiere per la sezione romana, mentre con fondi assegnati tramite il Pnnr metteremo a cantiere anche il piano terra per completare quello che si prefigura come uno dei più importanti musei archeologici italiani». Il percorso espositivo della sezione Preistoria e Protostoria, anche grazie a ricostruzioni fisiche e virtuali, video e altri mezzi di comunicazione multimediale, narra le principali componenti storiche del veronese in un arco cronologico compreso tra oltre 100.000 anni fa e il 100 a.C. Dal 18 febbraio 2022 il Museo Archeologico Nazionale di Verona sarà aperto al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.