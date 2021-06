Boom di presenze a Verona: oltre 50.000 nel weekend per i grandi eventi

VERONA - Più di 50mila persone, oltre alle giornaliere presenze turistiche, sono arrivate a Verona nel fine settimana appena trascorso, per gli eventi programmati nella città scaligera. «Sabato 19 giugno è stato un vero e proprio giorno simbolo della rinascita, in cui sono andati in scena, grazie ad una macchina organizzativa in perfetta sincronia, quattro differenti tipologie di eventi nazionali ed internazionali» ha spiegato il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Nell'area fieristica duplice appuntamento con le manifestazioni OperaWine e MotorBike Expo, nel centro cittadino, invece, ad attendere l'eccezionale afflusso di presenze, la Mille Miglia con l'arrivo e l'esposizione in piazza Bra delle più belle auto storiche al mondo e la serata inaugurale del Festival lirico, con il maestro Riccardo Muti, in Arena.

Al lavoro, per la riuscita di tutta la complessa macchina organizzativa, più di 500 persone (sicurezza, accoglienza, pulizia, allestimenti) a cui si aggiungono il personale della Fiera, i maestri dell'orchestra areniana e il corso, tutte categorie che nell'ultimo anno e mezzo hanno sofferto il fermo totale delle attività. A Veronafiere all'evento Motor Bike Expo, tra il 18 e il 20 giugno, con 250 espositori presenti, sono arrivati 30mila visitatori. Alle Gallerie Mercatali, con Operawine sabato 19 giugno e Vinitaly Speciale Edition Preview domenica 20, 260 fra cantine e consorzi presenti in esposizione per 3.000 visitatori, di cui 400 esteri provenienti da 13 paesi. Per l'evento Mille Miglia oltre 10mila persone hanno potuto assistere alla parata delle auto d'epoca in arrivo in piazza Bra. Circa mille persone, tra equipaggi e staff di supporto, nelle ore di sosta programmate a Verona, hanno pranzato nei ristoranti del Liston, mentre le auto sono erano visibili al pubblico all'interno di piazza Bra. Tutto esaurito, per la serata inaugurale del 98/ø Festival Lirico, con una capienza dell'Arena fissata a 6.000 posti.

Grande successo di pubblico anche per lo spettacolo di apertura della stagione artistica al Teatro Romano, con un'esibizione da tutto esaurito del maestro Stefano Bollani domenica. Nei musei civici, registrati 5.270 mila visitatori, di cui 2.132 in Arena e 1.791 alla Casa di Giulietta, tra sabato e domenica. «È stata una sfida vinta, con una partecipazione superiore alle aspettative - ha concluso Sboarina -. Le oltre 50mila presenze registrate in un solo fine settimana testimoniano la capacità della nostra città di ripartire, accogliendo una sfida che fino a pochi mesi fa non era nemmeno immaginabile. Tutti, istituzioni e privati, che con un vero e proprio atto di fede, hanno programmato e lavorato per essere pronti a ricominciare, non appena fosse stato possibile».