Effetto New York Times, a Chioggia arrivano le prenotazioni degli americani

CHIOGGIA - Sull'onda delle pubblicazioni dedicate a Chioggia, apparse su alcuni tra i più prestigiosi giornali americani, compresi il New York Times e Vanity Fair, il tour operator Vbt, con sede nel Winsconsin ha già venduto alcune centinaia di pacchetti turistici in città. In molti di questi sono comprese anche le visite al museo del campanile di Sant'Andrea, ove è custodito l'orologio meccanico funzionante più antico del mondo.

Costruito dai celebri matematici della famiglia Dondi, fu acquistato dalla comunità clodiense nel 1386.



IL CURATORE

«I visitatori annuncia il curatore museale Luciano Bellemo visiteranno Chioggia durante la bassa stagione. Già fissati cinque passaggi. Gli organizzatori, coi quali abbiamo già stipulato un contratto, arriveranno in maggio, ottobre e novembre. Mesi ideali per visitare la città d'arte. Cospicua la partecipazione di turisti canadesi, galvanizzati dal fatto che lo scopritore delle coste americane nord occidentali John Cabot (1445 - 1498), continuatore delle esplorazioni iniziate da Cristoforo Colombo era di origine chioggiotta. Si firmava Zuan Chabotto. Sbarcò nel Canada il 24 giugno 1497. La spedizione fu commissionata dal re Enrico VII d'Inghilterra e finanziata dai mercanti di Bristol. Quando scese a terra, oltre alla bandiera inglese, piantò anche il gonfalone di San Marco».



IL PERCORSO

I turisti, atterrati a Venezia, raggiungeranno Chioggia con una lussuosa nave per navigazione interna, oppure in bicicletta. Vi sosteranno per un'intera giornata. L'operatore internazionale ha scelto il giovedì, affinché possano visitare il mercato settimanale. Risaliranno il Po; quindi, faranno tappa a Mantova e Verona.

«Non si tratterà affatto aggiunge Bellemo di presenze mordi e fuggi. Si tratterà, infatti, perlopiù di persone benestanti amanti della natura e della vita sportiva, interessate alla cultura. Ottima clientela in arrivo, insomma, anche per i negozi ed i pubblici esercizi del centro».

In tutta l'America anglofona, s'era parlato di Chioggia pure conseguentemente al successo ottenuto della serie televisiva We are who we are, girata nel Clodiense nel 2019, diretta dal regista italiano Luca Guadagnino e trasmessa sulle principali piattaforme internazionali. Della serie, ne parlò la quasi totalità della stampa americana.