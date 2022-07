Travolta in bici da un'auto: muore ragazza di 15 anni

VERONA - E' morta Israa, la ragazzina di 15 anni travolta in bici da un'auto giovedì a casa pochi metri da casa, in via Carezze a Terrazzo. La ragazza, che frequentava il liceo, è morta questa mattina, venerdì 22 luglio, nell'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Era giunta in Rianimazione in condizioni disperate.