Minerbe, ragazza muore a 19 anni nell'auto uscita di strada e capovolta

LEGNAGO (VERONA) - Esce di strada con l'auto e muore a 19 anni. Incidente nella notte a Minerbe. La ragazza era stata portata in gravissime condizioni all'ospedale di Legnago.

Ragazza morta nell'incidente

La giovane è uscita di strada con la sua auto, una Lancia Ypsilon, all'1,10 della notte a Minerbe, centrando un platano e capovolgendosi con la vettura a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. L'incidente è avvenuto in via Cesare Battisti e sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con un'automedica, assieme ai Vigili del Fuoco di Legnago ed ai carabinieri. La ragazza, che a quanto risulta stava tornando a casa dal lavoro, è stata estratta dall'auto in gravissime condizioni e trasportata in codice rosso all'ospedale di Legnago. Ma poche ore dopo è spirata per le gravi ferite.

