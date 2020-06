Maltempo nella notte, allagamenti in Pedemontana e a Verona. A Venezia sott'acqua solo Piazza San Marco

VENEZIA - Il Veneto è stato colpito dal maltempo, mentre a Venezia, secondo il Cento maree, l'acqua alta è stata contenuta allagando la sola Piazza San Marco, intorno ai 90 centimetri di marea. La pioggia invece ha colpito alcune località della regione. In particolare la zona pedemontana con rovesci occasionali ed intense che, secondo i Vigili del fuoco, hanno provoca danni a cose ma non a persone con alberi e comignoli abbattuti. A Verona, secondo la Polizia municipale, sono state allagate strade con automobili intrappolate nei sottopassi ma con nessun nessun danno alle persone.



Dieci minuti di grandine, pioggia e vento fortissimo hanno investito, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio, l'intero bacino termale euganeo. Una perturbazione brevissima, scoppiata attorno alle 18. Le violente raffiche di vento hanno fatto volare i tendaggi di alcuni esercizi pubblici, i cui titolari sono stati costretti in fretta e furia a portare sedie e tavolini all'interno dei locali. Traffico rallentato sulla tangenziale ovest, allertata anche la Protezione civile. La grandine è caduta anche sulle campagne della frazione di Tencarola di Selvazzano, danni ad alcune auto parcheggiate in strada.