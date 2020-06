Nubifragio e allagamenti, auto bloccate e danni anche al municipio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Nottata impegnativa per i Vigili del fuoco a causa di unche ha interessato soprattutto la città di Verona e la zone di Sona, Bussolengo, San Pietro in Cariano. Centinaia sono state le chiamate pervenute alla Sala Operativa del Comando.La bomba d'acqua ha provocatoanche nella stessa Verona. A, sede del municipio, sono caduti pezzi di tufo dagli ornamenti delle colonne esterne senza provocare danni a persone.Decine gli interventi dei Vigili del fuoco e della Polizia locale che sono proseguiti tutta la notte. Molti i sottopassi allagati con numerose auto bloccate nell'acqua. Allagati cantine e garage nella zona di Borgo Venezia, San Massimo, Santa Lucia con violenta grandinata che ha ricoperto le strade. Numerose le voragini su diverse strade e allagata anche la zona di Portoni Borsari, in pieno centro storico. Nessun ferito ma molta