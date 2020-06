Frane, alberi caduti, violente grandinate: il maltempo spazza la Marca

FREGONA (TREVISO) - Allagamenti e frane. Il maltempo lascia il segno nella Marca. Nel trevigiano a Fregona una strada è rimasta bloccata per una frana. È accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare il tratto di strada. Si tratta di una strada sterrata che porta verso le ex case "Italcementi" di Fregona, rimasta bloccata dai massi. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito ora i Pompieri stanno mettendo in sicurezza l'area. Maltempo nel pomeriggio di questa domenica, 7 giugno 2020, nell'Alta Marca Trevigiana. Diversi disagi su buona parte del territorio che hanno costretto vigili del fuoco, Avab, Protezione civile a intervenire per limitare o riparare i danni dalla Sinistra alla Destra Piave.



Più grave la situazione a Refrontolo, dove in via Crevada lungo la strada provinciale 38 che collega Conegliano a Pieve di Soligo, sono caduti tre alberi che hanno invaso una corsia della carreggiata. Allagamenti estesi nei comuni di Follina, dove in in Pista, è anche caduta una frana, nella frazione di Pedeguarda, a Farra di Soligo in via Bon Bozzola e anche a Colfosco, lungo il tratto stradale che collega Susegana a Falzè di Piave.

Fortissima grandinta invece a Codognè e in tutta la fascia Pedemontana tra Castelcucco e l'asolano dove i danni alle coltivazioni e ad automobili, sono rilevanti.



Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA