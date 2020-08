Grandine e piogge spaventano ancora Verona. Acqua alta in un Pronto soccorso. Valpolicella colpita

VERONA - Ancora un'ondata di maltempo questo pomeriggio, 28 agosto, su Verona e provincia, peraltro annunciata con l'allerta meteo scattata ieri. Si registrano allagamenti a Parona, quartiere periferico già colpito dall'acqua alta a settembre dello scorso anno. Acqua alta anche al pronto soccorso dell'ospedale «Orlandi» di Bussolengo, dove tuttavia non si registrano particolari criticità.

Grandine ancora in Valpolicella, che potrebbe essere il «colpo di grazia» per i vigneti già colpiti dal nubifragio di domenica scorsa. Grandinate anche a Poiano e in Valpantena, altra zona a vocazione vinicola, e sulle colline di Quinzano. Forti raffiche di vento in Valdonega, uno dei quartieri dove si sono registrati pesanti danni cinque giorni fa. Le squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile sono allertate per intervenire.

