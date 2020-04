Cinquantenne colto da malore in casa, rianimato e salvato dai Carabinieri

VERONA - I carabinieri di Badia Calavena hanno soccorso e salvato un uomo di 50 anni, colto da malore nella sua abitazione a Selva di Progno. I militari sono stati allertati da un parente dell'uomo, che stava attendendo l'arrivo dell'elicottero del 118, e nel frattempo hanno immediatamente messo in atto le manovre rianimatorie che hanno permesso di ristabilire l'attività respiratoria e cardiovascolare dell'uomo, fino all'arrivo dei sanitari che lo hanno portato a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il gesto è stato possibile anche grazie al progetto «La fiamma per la vita» che il Comando Provinciale Carabinieri di Verona e l'Associazione Italiana Soccorritori portano avanti da alcuni anni, abilitando i militari dell'Arma alle procedure di rianimazione cardiopolmonare e all'utilizzo dei defibrillatori. Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA