Maicon padre e figlio giocheranno nella D veneta: trovato l'accordo con il Sona

VERONA - L'ex stella dell'Inter di Mourinho, il brasiliano Maicon, e il figlio 15enne giocheranno in Italia nella stessa squadra nella serie D veneta: hanno raggiunto l'accordo con il Sona (Verona). La conferma sarebbe arrivata dall'intermediario e amico-agente dei due calciatori - Thiago De Sousa - come riporta oggi L’Arena: “È fatta al cento per cento” ha detto il procuratore.

Clamoroso ritorno in Italia, quindi, per il laterale brasiliano, 39 anni, ex Inter, Manchester City, Roma e ovviamente della Nazionale brasiliana, che doveva arrivare già a novembre, ma a causa del Covid si è posticipato tutto al 7 gennaio prossimo.

Il figlio quindicenne - Felipe - verrà tesserato per la Juniores del Sona. Padre e figlio giocheranno per la stessa società e andranno ad abitare a Peschiera. Poi, il resto della famiglia li raggiungerà dal Brasile.

