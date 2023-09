Verona. Lavoro nero, scoperti sei braccianti senza contratto. Multa da 26 mila euro per due aziende

VERONA - Sei lavoratori in nero, due hanno tentato di scappare. I carabinieri della stazione di Ca' di David, assieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato dei controlli tra Buttapietra e San Giovanni Lupatoto. Nel mirino due aziende gestite da cittafini indiani.

Quando i carabinieri sono arrivati a sorpresa, due bracciati hanno provato ad allontanarsi ma sono stati fermati. In tutto sono stati trovati sei lavoratori in nero per cui l'attività delle due aziende è stata sospesa. In più hanno preso una multa per un valore complessivo di 26 mila euro.