Sboarina: «Momento economico delicatissimo, alziamo un muro contro le mafie»

VERONA - Massima allerta contro le infiltrazioni criminali all'interno del tessuto economico. Il sindaco di Verona Federico Sboarina solleva il problema insieme a Prefettura e Forze dell'Ordine per cercare i modi di impedire che l'emergenza faciliti gli affari e le pressioni della malavita. Si intensificheranno dunque i controlli, soprattutto per quanto riguarda passaggi di proprietà rapidi di attività economiche in difficoltà, mentre l'auspicio è che le risorse messe a disposizione del Governo pervengano quanto prima alle imprese, in modo che non debbano subire sollecitazioni esterne anomale.

«Stiamo innalzando a difesa dei nostri imprenditori e cittadini un muro granitico - dice Sboarina - con la crisi che stanno vivendo imprese e famiglie. Per numerose attività produttive sarà difficile tornare ad alzare la saracinesca e il rischio maggiore, collegato alla difficoltà di lavorare, è che in un territorio ricco come il nostro ci siano infiltrazioni da parte di associazioni malavitose, soggetti pronti ad intervenire con disponibilità di capitali. Dalle verifiche che stiamo già facendo è emerso che effettivamente questo pericolo è alto, per questo alziamo la guardia. Stiamo facendo il possibile per far ripartire l'economia e allo stesso tempo per limitare al massimo l'arrivo della criminalità organizzata».

«Il rischio di infiltrazioni è concreto - ribadisce il prefetto Donato Giovanni Cafagna -. Per le possibilità economiche di questo territorio, è probabile che arrivino soggetti che vogliono riciclare risorse derivanti da attività criminali, così da insediarsi nel tessuto economico locale. Il Ministro dell'Interno ha richiamato l'attenzione delle Prefetture proprio per verificare se ci sono pressioni sul mondo produttivo da parte di gruppi che passano attraverso l'azione di soggetti prestanome o operatori professionali. Attraverso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ho chiesto l'aiuto del sindaco e del presidente della Provincia, le amministrazioni locali hanno la possibilità di verificare se ci sono movimenti tra esercizi pubblici, passaggi di proprietà rapidi che possono essere segnali di interventi da parte di soggetti poco puliti che ne approfittano. Continueremo quindi a lavorare a stretto contatto. Inoltre monitorerò, assieme a Inps e mondo bancario, che le risorse messe a disposizione dal Governo arrivino alle imprese in tempi certi e veloci».

In riferimento alle immagini arrivate da Milano, dove i navigli sono stati presi d'assalto dai cittadini come se l'emergenza fosse alle spalle, il sindaco torna sull'importanza di utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale e di mantenere le distanze di sicurezza. «Non voglio vedere a Verona situazioni come quelle registrate a Milano, tutti noi vogliamo riprenderci velocemente la nostra vita nella sua interezza, ma se non siamo tutti responsabili rischiamo di non poter andare avanti su questa strada. La situazione epidemiologica non deve regredire. Più siamo responsabili tutti, più aiutiamo le nostre attività economiche a riaprire in fretta e tornare a lavorare». © RIPRODUZIONE RISERVATA