Schianto fra due utilitarie all'incrocio: automobilisti incastrati fra le lamiere

Oggi, intorno alle ore 12.15, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per incidente stradale all'incrocio tra via Francia e via Belgio nel comune di Verona. A causa di uno scontro tra due auto una si è ribaltata, i due conducenti, incastrati, sono stati soccorsi dai pompieri che hanno utilizzato le centraline idrauliche per tagliare le lamiere e permettere l'estrazione del conducente della Fiat Panda.



Sul posto, oltre a personale sanitario, anche polizia municipale per la viabilità e indagini sulla dinamica.

