Schianto e carambola: tre persone bloccate nell'auto in bilico sul canale

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Incidente fra due auto in via Garofoli, a San Giovanni Lupatoto, questa mattina, 29 maggio, poco dopo le 6. Nello schianto uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco e tre persone sono rimaste bloccate all'interno. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Verona hanno operato per liberare le tre persone rimaste bloccate all'interno del mezzo che dopo lo scontro si è ribaltato su un fianco. Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse in quanto la vettura ribaltata risultava essere in bilico tra la strada e il canale irriguo adiacente, per cui si è reso necessario, prima di procedere all'estrazione delle persone, vincolare e assicurare il mezzo. I tre occupanti sono stati, successivamente, presi in cura dai sanitari per essere ricoverati presso l'ospedale di Borgo Trento. Illeso il conducente dell'altra autovettura coinvolta. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico. L'intervento si è concluso alle 7.25.