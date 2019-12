© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Incidente sulle rotaie a Verona. Un'auto si è schiantata stamani contro un locomotore, il sinistro si è verificato alle sette di mattina dell'11 dicembre in Viale Gerhard Richard Gumpert. Il conducente dell'auto è stato soccorso dal personale sanitario, intervenuto con ambulanza ed automedica.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polfer.Per cause in via di accertamento un'autovettura in fase di trasferimento al vicino deposito è entrata in contatto con un locomotore adibito alla movimentazione dei carri ferroviari nello scalo. Anche se l'impatto è avvenuto a velocità ridotta, i danni alla vettura sono risultati piuttosto ingenti ed è stata messa in sicurezza dalla squadra dei pompieri.Sul posto Polfer per rilievi di competenza.