Incidenti a Verona oggi. Schianto sulla A22: 8 mezzi coinvolti fra Tir e auto, conducenti incastrati fra le lamiere. E in A4 tamponamento fra camion, uno trasportava sostanze nocive

Mattinata difficile per il traffico sulle due autostrade che attraversano Verona. Una serie di incidenti hanno creato caos sulla A22 e sulal A4.

Incidente in A22

Un primo incidente si è verificato alle 07.50, si è trattato di un tamponamento che ha interessato 8 mezzi, tra autovetture e tir con 6 feriti, ha bloccato il traffico in A22 al km 246, in direzione Sud, dopo il casello di Nogarole Rocca.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con 12 uomini e 3 automezzi tra cui un autogrù, hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti ed estrarre due autisti di mezzi pesanti, che risultavano incastrati tra le lamiere, per poi affidarli alle cure dei sanitari.

A causa di microtamponamenti avvenuti nello stesso tratto in direzione Nord si è reso necessario fare intervenire una squadra dal comando di Mantova per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

L'autostrada risulta tutt'ora chiusa al traffico per il ripristino delle condizioni di viabilità.

Incidente in A4

Alle ore 08.33, inoltre, i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero sono intervenuti in A4, direzione Milano, per un tamponamento tra due mezzi pesanti nel tratto compreso tra i caselli di Soave e Verona Est. I pompieri hanno messo in sicurezza i due mezzi, uno dei quali trasportava una sostanza nociva. La viabilità nel tratto interessato ha subito dei rallentamenti a causa della chiusura di due corsie su tre. Le operazioni si sono concluse alle ore 09.15.