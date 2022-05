Si schianta con l'auto contro il mezzo meccanico di un cantiere: 28enne muore sul colpo

VILLAFRANCA - Poco dopo le 2.30 della scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale a Villafranca veronese. Per cause in corso di accertamento una vettura ha invaso l'area di un cantiere stradale ed ha sbattuto contro un mezzo meccanico. I pompieri sono intervenuti dalla sede centrale di Verona e dal vicino distaccamento volontario di Villafranca, ma per il giovane 28enne del luogo che conduceva l'auto non c'è stato nulla da fare. Sul luogo Carabinieri e Suem118.