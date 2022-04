VERONA - Una donna di 74 anni è morta in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi 30 aprile sulla provinciale 24 tra Vigasio e Isola della Scala, nel Veronese. Dai primi rilievi dei Carabinieri, l'auto dell'anziana si è scontrata frontalmente con un'altra macchina, guidata da un 37enne che è rimasto ferito in modo non grave e trasportato all'ospedale di Villafranca di Verona dai sanitari del Suem 118. La donna invece è morta sul colpo.