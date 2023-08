Incidente a Valeggio sul Mincio, auto contro moto: morto il motociclista

VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA) - Incidente a Valeggio sul Mincio. Ancora sangue sulle strade veronesi. Questa volta in località Pravecchio dove si sono scontrate un'auto, un Range Rover Evoque, e una moto. Il fatto oggi, 7 agosto, intorno alle 11, in prossimità del territorio di Monzambano. Ad avere la peggio il centauro ma non è ancora chiara la dinamica del sinistro che è al vaglio della polizia locale. Immediato l'arrivo dl 118 con ambulanza e automedica ma per uno dei feriti non c'è stato niente da fare, è morto sul posto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.