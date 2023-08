Schianto in strada Ovest: anziano in jeep si immette senza dare la precedenza e viene tamponato da una moto. Motociclista ferito

TREVISO - Tampona una jeep e finisce nel fosso: giovane motociclista finisce all'ospedale, con serie ferite. Poteva avere conseguenze ben più pesanti l'incidente avvenuto stamattina, 1° agosto, verso le 8 in viale della Repubblica, a Treviso, di fronte al distributore San Marco Petroli.

A provocare lo schianto è stata una piccola fuoristrada, una Suzuki Jimni condotta da un 88enne trevigiano. L'anziano è uscito dal distributore e si è immesso in strada Ovest, diretto a Villorba. Senza curarsi troppo della precedenza. Alcuni veicoli sono riusciti a schivare la macchina. Mentre una Kawasaki 125 l'ha centrata in pieno. In sella c'era un 32enne dominicano residente a Quinto. La due ruote ha tamponato la vettura carambolando poi nel fosso a bordo strada. Il giovane centauro è rimasto ferito in modo serio, ma fortunatamente non rischia la vita. E' stato soccorso sul posto dai sanitari del Suem 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Ca' Foncello.

Illeso invece l'anziano, che ha terminato la propria corsa sulla pista ciclabile.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere installate nella zona, così da ricostruire l'esatta dinamica e accertare le responsabilità dei conducenti. Il traffico ha subìto rallentamenti per circa un'ora: la situazione è tornata alla normalità soltanto verso le 9.