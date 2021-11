SONA - Un operaio 55enne residente nel modenese è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte, mercoledì 24, a Sona (Verona), lungo la S.R. 11.. L' uomo, per cause in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri di Sommacampagna, è uscito dalla sede stradale con il suo pick-up andando a schiantarsi contro un platano ed è rimasto ucciso sul colpo per gravissimi politraumi. Il corpo è stato estratto dai Vigili del fuoco di Verona.