Perde il controllo e vola nel fossato: 60enne polesano morto sul colpo

VERONA - Ancora un incidente mortale, nella tarda serata di venerdì, in Veneto, aun polesano di cui non sono state ancora rese note le generalità, ha perso il controllo della propria auto in via Sabbion, finendo prima contro un palo della luce e poi capottando in un fosso a bordo strada perdendo la vita.L'uomo, un 60enne originario del Rodigino, è morto sul colpo. Vani sono infatti stati i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 intervenuti con l'automedica e l'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.