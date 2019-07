Si schianta con l'auto, capotta e rimane intrappolato fra le lamiere

di Marco Corazza

VENEZIA - Lo schianto sulla strada del mare a. Non erano ancora le 8 quando il conducente di un utilitaria ha perso il controllo sulla strada Metropolitana 59, San Stino- Caorle.L'auto è finita nel fossato che costeggia l'importante arteria, capovolgendosi sotto sopra. Subito è stato lanciato l'allarme al 118. In un primo momento sembrava che i mezzi coinvolti fossero più di uno. Per questo era stato allertato l'elicottero del Suem e due ambulanze, oltre che i Vigili del fuoco. Sul posto i sanitari hanno aiutato con i pompieri a liberare il malcapitato.È stato trasferito in ospedale a Portogruaro con codice giallo. Inevitabili le code per chi si stava dirigendo a Caorle. Per il soccorso stradale non è stato semplice rimuovere l'autovettura completamente schiacciata nel fosso.