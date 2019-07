Schianto a Levada, Espace salta lo stop: ferita famiglia di turisti tedeschi, genitori e 2 bimbi piccoli

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave schianto a Portogruaro, due bimbi e i loro genitori finiscono all'ospedale. È successo questa mattina verso le 11 all'incrocio ", al confine tra Concordia e Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale diretta da Thomas Poles, il conducente di un, che proveniva da Portogruaro, non avrebbe rispettato lo stop.In quel momento da San Stino stava per sopraggiungere unacon 4 turisti tedeschi a bordo, due bambini di poco più di un anno e i loro genitori. Inutile il tentativo dello straniero di evitare l'impatto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, arrivati con due ambulanze, e i vigili del fuoco. Tutti sono rimasti feriti.I soccorritori dopo aver liberato i malcapitati, li hanno trasferiti al Pronto soccorso di Portogruaro. Fortunatamente nessuno di loro è grave. Inevitabili i disagi per gli utenti della strada, con il traffico particolare congestionato.