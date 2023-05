Tir si ribalta in A4. Stava trasportando bovini: tutti morti nell'incidente. Autostrada riaperta solo alle 6

VERONA - Questa notte, intorno alle ore 24,30, un autotreno in transito sull'autostrada A4, forse per un colpo di sonno dell'autista o per una distrazione, ha perso il controllo ribaltandosi dopo aver divelto circa 100 metri di guardrail e cartellonistica stradale.

L'incidente è accaduto nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. L'autotreno trasportava circa 120 vitelli, tutti stipati nella sola motrice, mentre risultava scarico il rimorchio. A causa dell'impatto 22 bovini sono deceduti. I vigili de fuoco, giunti da Caldiero e Verona con 3 mezzi tra cui l'autogrù, hanno lavorato fino all'alba per mettere in sicurezza il tratto autostradale e aprire dei varchi nelle paratoie del cassone per fare uscire i vitelli ancora vivi e trasbordarli su un altro mezzo. Durante le operazioni, che sono terminate intorno alle 6. l'autostrada è rimasta chiusa al traffico.