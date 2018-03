Paura per l'incendio in un edificio Distrutto negozio di materassi

VERONA - Paura ieri sera a Verona per un incendio scoppiato verso le 21.30 in Piazza della Vittoria 2 in un negozio di materassi. Avvertiti dai passanti, i pompieri sono accorsi con due squadre e due mezzi, tra cui un'autobotte e hanno avuto ragione dell'incendio prima che si estendesse al resto dell'edificio di 4 piani. L'attività è andata completamente distrutta dal fuoco e dal fumo. Lo spegnimento e la messa in sicurezza ha impegnato i Vigili del fuoco fino a mezzanotte, coadiuvati da Polizia e Polizia Locale per la viabilità nella zona.

