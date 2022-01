Incendio in azienda di trattmento rifiuti: macchina operatrici distrutte

VERONA - Dalle ore 5 di questa mattina, 18 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando a Isola della Scala ( Verona) per l'incendio divampato all'interno di un'azienda trattamento rifiuti. Le fiamme hanno bruciato diverse macchine operatrici per la movimentazione del materiale: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono arrivati da Verona e da Bovolone con il carro Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 21 operatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle pale gommate rimaste coinvolte dalle fiamme. Le squadre sono riuscite con la schiuma a spegnere il rogo ed evitare il coinvolgimento della struttura. Sono ora in corso le operazioni di completo raffreddamento e bonifica dei luoghi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



