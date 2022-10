Scoppia l'incendio nella notte in un appartamento, evacuato palazzo di sei piani

VERONA - Un intero palazzo di sei piani è stato completamente evacuato a Verona nel quartiere Stadio in via Longhena per un incendio divampato nella notte in un appartamento al primo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autoscale e 19 uomini per spegnere le fiamme. Sul posto anche tre mezzi dei sanitari del Suem 118 ma nessuno è rimasto intossicato in modo tale da rendere necessario il ricovero in ospedale.

i pompieri sono intervenuti alle 4.45. Il fuoco si è sviluppato all'interno di una stanza di un appartamento al primo piano della palazzina. I vigili del fuoco, giunti con 7 automezzi tra cui 2 autoscala e 19 operatori, hanno operato per spegnere le fiamme e sgomberare l'intera palazzina. In totale sono state evacuate 20 persone, tra cui una anziana disabile che è stata da prima assistita sul balcone dai pompieri, e successivamente, al diradarsi del fumo nella tromba delle scale, trasportata giù utilizzando la maschera di seconda utenza dell'autoprotettore dell'operatore di soccorso.

Il rogo, che ha interessato arredi e suppellettili dell'appartamento, ha provocato ingenti danni per cui si è reso necessario dichiarare inagibile, oltre l'immobile interessato dalle fiamme, anche l'appartamento al secondo piano. Sul posto personale investigativo dei vigili del fuoco per determinare le cause del rogo. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 9.15 del mattino.