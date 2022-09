Incendio distrugge capannone di un'azienda cosmetica

VERONA - Dalle ore 12.33 di oggi, 13 Settembre, i vigili del fuoco sono impegnati per spegnere un devastante incendio che si è sviluppato all’interno di un’azienda che produce prodotti cosmetici a Castel D’Azzano. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 1500 mq, di un complesso di più unità dell’azienda Berger di Castel D’Azzano, adibito a stoccaggio di prodotti, in particolare, bombolette spray, pronti per essere immessi sul mercato, 2 le persone che, a seguito dell’incendio, hanno riportato ustioni e che sono state soccorse e trasportate in ospedale. I vigili del fuoco, giunti da Verona, hanno lavorato per circoscrivere le fiamme del rogo già generalizzato, evitando la propagazione ai capannoni attigui. In supporto delle squadre scaligere sono giunti, oltre ai distaccamenti di Caldiero e Legnago, anche squadre da Rovigo, Mantova, Suzzara MN, Vicenza e Lonigo VI, oltre al mezzo aeroportuale “Poseidon” giunto dall’aeroporto di Villafranca, per un totale di 15 mezzi e 41 uomini. Dopo circa 2 ore di lavoro le fiamme sono state circoscritte e il lavoro dei vigili del fuoco, in queste ore, sta proseguendo per il minuto spegnimento dei focolai ancora presenti all’interno del capannone e per la messa in sicurezza dell’area.