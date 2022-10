Transpolesana chiusa in direzione Verona: Tir in fiamme a Zevio

VERONA - A causa di un mezzo pesante in fiamme la statale 434 Transpolesana è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Verona all'altezza di Zevio (km 7). Viabilità regolare in direzione opposta.

La circolazione per Verona, riferisce Anas, è temporaneamente deviata in uscita allo svincolo di Zevio (km 8). Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.