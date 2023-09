Verona. I diavoli attendono l'Hellas: contro il Milan Baroni costretto a far fronte alle emergenze

VERONA - È più che delicata la prossima sfida che attende l'Hellas Verona in campionato. La squadra guidata da Marco Baroni dovrà infatti affrontare un Milan che cerca il riscatto dopo derby e Champions.

Il tecnico gialloblu lo sa bene, ma a due giorni dalla sfida di San Siro deve necessariamente pensare a come far fronte alle emergenze: «Sono ancora da verificare i vari acciaccati - ha chiarito Baroni - Folorunsho ha subito una contusione forte, Magnani e Dawidowicz hanno lamentato dei problemi muscolari, ma deciderò solo domani. Doig non ci sarà a San Siro e dovremo quindi sostituirlo al meglio». Lo scozzese dovrà infatti rimanere ai box per almeno un mesetto per la distorsione alla caviglia rimediata nella partita con il Bologna.

Allenamento pomeridiano a Peschiera oggi, domani mattina rifinitura tecnica a porte chiuse. «Il Milan è una squadra forte e lo dimostrerà. Io lo dico ai giocatori, queste sono le partite più belle da giocare. Noi ci stiamo preparando, sono gare da affrontare con umiltà. Non possiamo fare una partita di attesa, serve coraggio e consapevolezza» ha detto il tecnico in conferenza stampa.

«Suslov anche per me è stata una piacevole sorpresa, non solo per le qualità che ha ma per l'impatto che ha avuto col nostro calcio. Per me è disponibile ed è un titolare. Saponara ha delle giocate importanti - ha concluso - e stiamo lavorando con la squadra per cercare il giusto equilibrio».