VERONA - ​Daniele Dal Moro, la confessione che spezza il cuore al Gf Vip: «Ho vissuto in strada con i clochard e fumavo spinelli». Il veronese Daniele Dal Moro, classe 1990, si sta rivelando uno dei personaggi più complessi di questo Grande Fratello Vip 7. Ex gieffino dell'edizione classica (partecipò al Gf 16 condotto da Barbara D'Urso) ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, in questi ultimi mesi nel loft di Cinecittà ha fatto parlare di sé per l'amicizia speciale, nonostante la differenza d'età, con Wilma Goich. E ora Daniele, parlando di un periodo molto doloroso della sua vita, ha spiazzato tutti con una dolorosa confessione.

Il gieffino avrebbe dormito per un periodo con un clochard. Ecco le sue parole all'interno della Casa: «Ho dormito per più di due settimane sotto un porticato all’aperto con un senzatetto. Quando stavo male prendevo e andavo via di casa e uscivo. E per due settimane ho dormito in strada. Tutto è iniziato una notte, ero su una cunetta a fumarmi uno spinello, c’era questo clochard, mi ha guardato, mi ha detto una parola. Io mi sono seduto accanto a lui e abbiamo parlato un po’. Sono rimasto lì con lui. Poi sono tornato lì tutte le notti per almeno 15 giorni, andavo lì e stavo lì con lui. Mi addormentavo lì e dormivamo. E abbiamo legato tanto, mi ha raccontato un sacco di cose che non avrei mai pensato. C’è un mondo dietro ognuno di noi. Mi ricordo tutto quello che mi diceva».

Superato il periodo buio, Daniele ora sta meglio ma si definisce ancora una «statua di cristallo». Intanto, la sua avventura al Gf Vip continua.