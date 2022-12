Gf Vip, Daniele Dal Moro «trattato come una figurina». Oriana Marzoli svela i suoi piani su lui e Luca Onestini

Non piace ai telespettatori del Grande Fratello Vip quello che sta accadendo tra Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. L’atteggiamento della concorrente di origine venezuelana nei confronti di Dal Moro sembrava essere piuttosto esplicito ma ora sembra venuto fuori che lo abbia soltanto “usato” per arrivare al suo vero obiettivo: Luca Onestini. Ma quale sarà la verità a riguardo? Tra ammissioni, segreti e strategie, ce n’è davvero per tutti i gusti. Quello che però ai fan non va giù è che Daniele sia stato trattato male, come una semplice figurina.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com