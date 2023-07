Parte un colpo di fucile mentre lo carica: centrato alla tempia e morto sul colpo

MARANO DI VALPOLICELLA (VERONA) - Carica un'arma, parte un colpo e lo uccide. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 11.50 di oggi, sabato 1 luglio, a Marano, in provincia di Verona. La vittima è un 62enne del posto.

Per cause in via accertamento, utilizzando un trombino - armi a salve chiamate anche pistoni, simili a grossi fucili tipici della zona, caricati con polvere da sparo, di notevoli dimensioni e del peso di circa 30 kg - accidentalmente è stato colpito nella fase di “caricamento” dall’esplosione della propria arma che lo ha centrato alla tempia. L'uomo è morto sul colpo. Si escludono responsabilità di terzi.