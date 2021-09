Al Bano fischiato al concerto per Battiato: «Senza Sgarbi forse non sarebbe successo»

VERONA - L'ingresso di Al Bano Carrisi sul palco dell'Arena di Verona lo scorso martedì è stato accolto con dei fischi che il cantante proprio non si aspettava. L'occasione era quella della serata dedicata al ricordo di Franco Battiato. «I cinque minuti più inutili della mia vita artistica», li ha definiti in un colloquio con Il Corriere della Sera, e ha aggiunto che probabilmente i fischi non ci sarebbero statti se non avesse calcato il palco accanto al critico d'arte Vittorio Sgarbi. «Penso di no, non so. Ma tutti hanno pensato che il pubblico non si fosse comportato bene. Una vergogna simile è solo da dimenticare», ha detto. Poi Al Bano ha spiegato la genesi della sua presenza alla serata in onore di Franco Battiato: «Non era previsto che fossi lì. Ero con lui a una serata ad Abano Terme quando mi ha detto di seguirlo, che mi avrebbe portato all'Arena dove c'era anche sua sorella con gli Extra Liscio. Sono entrato con i fischi e uscito con gli applausi».

APPROFONDIMENTI VERONA Battiato, Sgarbi e Al Bano fischiati al concerto-tributo: il critico... L'INTERVISTA Concerto Battiato, lo storico fonico Pischetola: «Il tributo?... BATTIATO VERONA WEB Battiato, il tributo a Verona: l’ultimo saluto che commuove il...