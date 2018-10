Fieracavalli: la 120^ edizione inaugurata dal ministro Centinaio. Ci saranno anche Zaia e Salvini

VERONA - Sarà il ministro per le Politiche agricole e forestali, Gian Marco Centinaio, ad inaugurare, domani alle ore 11 a Veronafiere, l'edizione numero 120 di Fieracavalli. Al via la rassegna che da oltre un secolo, condensa il meglio del mondo equestre con quattro giorni (fino al 28 ottobre) di sport, allevamento, turismo in sella, business e spettacolo.



Tra i dodici padiglioni della fiera, sono presenti quest'anno 2400 cavalli di 60 razze, 35 associazioni allevatoriali e 750 aziende da 60 nazioni per oltre 120mila metri quadrati espositivi. Oltre 200 gli appuntamenti in programma e 160mila i visitatori attesi da oltre 60 paesi.



Al taglio del nastro della manifestazione interverranno anche il ministro per le Politiche della Famiglia, Lorenzo Fontana e il presidente della Regione Venrto, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Prevista la visita in fiera anche di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno. Fieracavalli è un prodotto fieristico con un brand riconosciuto da 17 milioni di italiani e 3 milioni sono quelli che l'hanno visitata almeno una volta. Questi soltanto alcuni dei numeri della ricerca Fieracavalli-Nomisma «Cavallo che passione» che sarà presentata domani in anteprima, alle ore 12, allo stand della Regione Veneto.

