Incidente a Garda: morto Federico Bucci, il prorettore del Politecnico di Milano era stato investito da un'auto mentre era in vacanza

GARDA (VERONA) - È morto Federico Bucci, il prorettore del polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano. Era stato investito da un'auto lo scorso 3 settembre mentre faceva jogging.

Morto Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Milano

L'incidente si era verificato a Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda. Bucci si trovava in vacanza ed era uscito presto per andare a correre. Ha attraversato la strada, sulle strisce pedonali, per raggiungere il lungolago, ed è stato investito da un'auto, il cui conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi. Vista la gravità delle ferite riportate, era stato necessario ricorrere all'eliambulanza che ha trasportato il pro rettore all'ospedale Borgo Trento dove era stato operato d'urgenza. Le sue condizioni sono sempre rimaste molto gravi e oggi è spirato.