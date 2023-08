Federica Pellegrini futura mamma, in piscina col pancione: «Dicono che nuotare faccia bene ma…»

Dopo l'annuncio di gravidanza dato su Instagram il 26 luglio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo la loro estate in attesa della nascita della loro bambina. In vacanza a Lido Iesolo, in Veneto, l'ex campionessa di nuoto e il marito si godono un meritato relax a bordi piscina in compagnia di amici. E mentre la pancia di Federica Pellegrini cresce, giorno dopo giorno, è in aumento anche la curiosità dei suoi fan di conoscere ogni dettaglio della gravidanza.

E proprio nelle ultime ore, l'ex campionessa di nuoto ha pubblicato una foto con una didascalia a corredo che non è passata inosservata ai fan: «Dicono che nuotare faccia bene, ma...». Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Federica Pellegrini ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto in piscina in compagnia di Matteo Giunta e Alessandro Pellegrini. Probabilmente l'ex campionessa avrà sfidato Matteo e Alessandro in una gara di nuoto. «Dicono che nuotare faccia bene ma... Dalle facce dei miei compagni non si direbbe». Sono queste le parole che l'ex campionessa di nuoto ha scritto a corredo del post Instagram. Una didascalia che non è piaciuta a molti fan, infatti, alcuni utenti hanno sottolineato che «nuotare troppo non fa bene».

«Nuotare fa bene ma occhio a non esagerare.. la gravidanza per esperienza può essere molto delicata», ha scritto un utente. E ancora: «Stai attenta a non strafare».