Elezioni, il candidato sindaco dei "no green pass" è l'ex leghista Zelger

VERONA - Si chiama «Verona per la libertà» la lista che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Verona per sostenere come candidato sindaco Alberto Zelger, consigliere comunale uscente che ha lasciato la Lega per appoggiare la battaglia del movimento no green pass.

La lista civica è nata dall'omonimo movimento, «Verona per la libertà», che da mesi ogni sabato scende in piazza per protestare contro il green pass e le misure anti-Covid del governo. «I parlamentari avrebbero dovuto incatenarsi per difendere i cittadini» ha dichiarato oggi Zelger durante la conferenza stampa di presentazione della lista.