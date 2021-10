Consigliere leghista entra in municipio senza Green pass: sanzione da 600 a 1500 euro

VERONA - Sarà sanzionato il consigliere comunale di Verona della Lega, Alberto Zelger, che ieri, nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass, si è presentato in municipio privo del certificato verde, recandosi poi nell'ufficio del gruppo consiliare leghista.

La polizia locale sta ultimando il rapporto e la prossima settimana notificherà al consigliere comunale la sanzione prevista dal Dl che regolamenta l'obbligo del green pass, che va da 600 a 1.500 euro. Alberto Zelger, noto per le sue posizioni no vax, aveva obiettato agli operatori che non poteva essergli impedito di entrare nell'ufficio del partito per svolgere il suo mandato di consigliere comunale.