VERONA -di nuovo al centro della polemica, stavolta il fotografo rischia di diventare vittima dei suoi stessi giudizi sui veneti. Ricordate quando li definì "ubriaconi" ? E quando propose di spostare il Vinitaly a Milano? Ebbene, adesso una manciata di politici veronesi ha deciso di ricordarsi di quegli episodi e di non fargliela passare liscia. Come? Semplice, bandendolo dalla manifestazione enologica più importante d'Italia, prprio quel Vinitaly che Toscani avrebbe voluto vedere fuori dai confini regionali. «Chi ha offeso i veneti non è degno di essere accolto, né di esporre i suoi prodotti, in uno dei, il, a meno che non chieda».Lo dicono ia che hanno firmato un ordine del giorno (prima sottoscrittrice è la consigliera Anna Grassi) in cui richiamano tutti gli attacchi sferrati dal celebre fotografo all’indirizzo del popolo veneto ( in particolare quel bruciante "ubriaconi" scagliato contro il popolo della Serenissima nel corso di un'intervista radiofonica alla trasmissione La Zanzara di Radio24 -) e chiedono di(il fotografo in passato ha allestito stand con le sue bottiglie, prodotte nel Pisano) e, comunque, di rifiutargli ogni tipo di accoglienza.«Tra l’altro - ha sottolineato questa mattina la consigliera Grassi in conferenza stampa in Comune - Toscani due anni fa, "scippandolo" a Verona, ragione in più per evitare che usi il marchio Vinitaly per promuovere i suoi prodotti e il suo nome». («Purtroppo il giudice, dopo le parole di Toscani alla Zanzara, non ritenne di procedere per diffamazione ma, da veronesi, e da veneti, abbiamo tutto il diritto di dire che alla nostra manifestazione - dedicata alla grande tradizione enologica dei nostri territori - Toscani non sarebbe persona gradita. La giustizia ha fatto il suo corso, la politica fa il suo e vuole difendere il buon nome dei cittadini e della città».La Lega riporta all’attenzione anche il più recente attacco, all’indomani del referendum per l’autonomia, quando - ai microfoni di Radio Padova - il fotografo disse: “Sono andati a votare i mona” . “A Toscani chiediamo rispetto e scuse, mai arrivate. Fino a quel momento è ragionevole pensare che nei confronti di chi ci ha offeso e attaccato gratuitamente non sia riservata alcuna accoglienza”, sottolinea il capogruppo Vito Comencini, questa mattina in conferenza stampa insieme ai consiglieri Grassi, Roberto Simeoni e Alberto Zelger.L’ordine del giorno della Legaal Vinitaly, stante il suo atteggiamento non collaborativo e di costante attacco nei confronti di una città e una regione, il Veneto, a cui lui deve molto, anche professionalmente».